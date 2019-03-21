«طيران الإمارات» تزيد عدد رحلاتها إلى القاهرة اعتباراً من أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات» أمس، بأنها ستزيد عدد رحلاتها بين دبي والقاهرة، وذلك بإضافة أربع رحلات أسبوعياً إلى خدمتها الحالية التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر 2019.

وأضافت الشركة في بيان لها أمس، أنه سيتم تشغيل الرحلات الأربع الجديدة أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية إلى 25 رحلة في الأسبوع.

ولفتت إلى أن الرحلات الجديدة ستعمل كما الحالية، بطائرات «بوينغ 777-300ER»، بتقسيم الدرجات الثلاث: ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية، لتضيف الرحلات الجديدة 1416 مقعداً أسبوعياً في كل اتجاه.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة إفريقيا، أورهان عباس، «تعد القاهرة من أشهر الوجهات التي نعمل عليها وأكثرها جذباً لرجال الأعمال والسياح على السواء. ولقد شهدنا ولا نزال طلباً متنامياً على تجربة (طيران الإمارات)، إذ زاد معدل ملاءة المقاعد على هذا الخط على 90%»، مؤكداً أن الرحلات الجديدة ستلبي زيادة الطلب، كما ستوفر مزيداً من الدعم لقطاعي السياحة والتجارة في مصر.

واعتباراً من 28 أكتوبر 2019، ستغادر رحلة «طيران الإمارات» رقم «ئي كيه 921» مطار دبي الدولي في الساعة 12 ظهراً أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، وتصل إلى القاهرة في الساعة 2:15 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 922»، فتغادر مطار القاهرة الدولي في الساعة 4:15 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 9:35 ليلاً. وستوفر الرحلات الجديدة مواعيد ملائمة تسهل مواصلة السفر إلى غالبية المدن في آسيا وأستراليا والأميركتين، بما في ذلك بكين، وبانكوك، وهونغ كونغ، وسيدني، وشنغهاي، ونيودلهي، ومومباي، ونيويورك، وواشنطن العاصمة.