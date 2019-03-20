دبي تستقطب 1.61 مليون زائر دولي في يناير 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أن الإمارة استقبلت 1.61 مليون زائر دولي، خلال يناير 2019، مقارنة بـ1.59 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بنسبة نمو بلغت نحو 1.26%.

غرف وليالٍ فندقية

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية يناير الماضي، ليصل إلى 116 ألفاً و858 غرفة، مقارنة بـ107 آلاف و717 غرفة في نهاية يناير 2018، بنمو نسبته نحو 8.49%.

كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة ليصل إلى 716 منشأة فندقية، مقارنة بـ684 منشأة فندقية في نهاية الشهر ذاته من عام 2018، بزيادة نسبتها نحو 4.68%.

ووصل إجمالي عدد الليالي الفندقية، في نهاية يناير الماضي، إلى 2.92 مليون ليلة، مقابل 2.86 مليون في الفترة نفسها من عام 2018، بنمو نسبته نحو 2.1%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 83%.

وبيّنت الإحصاءات أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية وصل في يناير 2019 إلى 529 درهماً، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 437 درهماً.

الأسواق المصدرة

وأوضحت البيانات أن الهند حلّت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدّرة للزوار إلى دبي خلال يناير من عام 2019، مسجلة نحو 206 آلاف زائر، تليها السعودية بنحو 160 ألف زائر، بينما حلّت الصين ثالثة بـ100 ألف زائر، وجاءت عُمان في المركز الرابع بعد أن وصل عدد الزوار منها إلى نحو 100 ألف زائر، في حين سجلت المملكة المتحدة 87 ألف زائر.

وحلّت نيجيريا في قائمة أكثر الأسواق نمواً في عدد الزوار خلال يناير العام الجاري مسجلة 50%، ووصل عدد الزوار منها إلى 16 ألف زائر، تليها عُمان بنسبة 33%، فيما سجلت السوق الفلبينية نمواً بنسبة 28% بعد أن وصل عدد الزوار منها إلى 29 ألف زائر، وسجلت السوق الصينية نمواً بنسبة 25%، وألمانيا بنسبة 17% بعد أن بلغ عدد الزوار منها 64 ألف زائر.

السوق الخليجية

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «دبي للسياحة» أن السوق الخليجية حلت في المركز الأول بقائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي خلال يناير 2019، بعد أن استحوذت على 20% من إجمالي العدد، تليها دول أوروبا الغربية بنسبة 19%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 11%، والشرق الأوسط بنسبة 10%.

وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 9%، وأميركا 7%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 5%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.

83 %

متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية.

116.8

ألف غرفة فندقية في دبي بنهاية يناير.