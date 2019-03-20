«عزيزي» تعمل على تنفيذ 200 مشروع في دبي وخارجها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بأن إجمالي المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها في دبي وخارجها يبلغ 200 مشروع حالياً، مشيرة إلى أنها تعتزم تسليم 4000 وحدة سكنية في دبي خلال العام الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فرهاد عزيزي، لـ«الإمارات اليوم» أن الوحدات الجديدة توجد في مشروع «عزيزي علياء ريزيدنس» بمدينة دبي الطبية، إضافة إلى خمسة مبان في الفرجان، فضلاً عن مشروع «عزيزي مينا» في نخلة جميرا، علاوة على وجود عدد من الوحدات في المرحلة الأولى من مشروع «عزيزي ريفييرا» في ميدان. وقال عزيزي، إن الشركة استكملت منذ انطلاقها في السوق المحلية تنفيذ 13 مشروعاً بدبي، لافتاً إلى أنه بشكل عام بلغ عدد المشروعات الداخلية والخارجية التي قامت الشركة بتسليمها 41 مبنى وستة مراكز تسوق. وأضاف أن مشروع «عزيزي ريفييرا» يعد من أهم مشروعات الشركة، وأكثر المشروعات السكنية تميزاً في دبي، مبيناً أن المشروع يتم تنفيذه على مراحل عدة، ويتضمن 71 مبنى متوسط الارتفاع، تضم أكثر من 16 ألف مسكن.