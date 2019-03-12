"فلاي دبي": تشغيل الرحلات إلى عُمان وفقاً لتوجيهات جديدة

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن الناقلة تلقت "اشعار" من السلطات في سلطنة عمان وستشغل رحلاتها إليها وفقًا لهذه التوجيهات.

وأوقفت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس على الرحلات المتجهة إلى مطارات السلطنة أو منها عقب حادث تحطم طائرة من نفس الطراز لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقالت "فلاي دبي" في وقت سابق اليوم إنها راجعت اشعار صلاحية الطيران المستمر الذي تم استلامه من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) فيما يتعلق بطائرتي بوينغ 737 MAX 8 و MAX 9 ولا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي في هذا الوقت.

وأضافت الناقلة في بيان ، لـ"الإمارات اليوم"؛ أنها تواصل متابعة التحقيقات الجارية عن كثب بخصوص حادثة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقررت الولايات المتحدة اليوم السماح لتلك الطائرات بالاستمرار في الطيران، لكنها ستجبر شركة بوينغ على الشروع بتعديلات في نموذجي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9.

وطلبت إدارة الطيران الفدرالية، من المصنّع الأميركي القيام بالتعديلات "قبل نهاية أبريل" في بعض البرمجيات وفي برنامج التحكم المسمّى "نظام تعزيز خصائص المناورة" المصمم من أجل تفادي سقوط الطائرة.

ووفقا للإدارة على بوينغ أيضاً تحديث الكتيب المخصص لتدريب قادة الطائرات.