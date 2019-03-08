«اتصالات» تطلق «باقة ترانزيت» لزوار الدولة مقابل 50 درهماً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن إطلاق «باقة ترانزيت» لزوار الدولة، التي توفر غيغابايت واحداً من البيانات، و10 دقائق مكالمات مرنة لمدة 48 ساعة مقابل 50 درهماً.

وأفادت الشركة في بيان بأن إطلاق الباقة الجديدة يأتي بالتزامن مع قرارات الدولة بمنح تأشيرات عبور مجانية لمدة 48 ساعة للمسافرين العابرين عبر جميع مطارات دولة الإمارات.

وقال رئيس قطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي: «يسعدنا أن نوفر لمسافري الترانزيت هذه الباقة المبتكرة بأسعار معقولة، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم لمدة 48 ساعة»، مشيراً إلى أن إطلاق «الباقة الجديدة يعد جزءاً من جهود (اتصالات) المستمرة لتوفير قيمة إضافية للعملاء، وإثراء تجربتهم الشاملة».

وبيّن الخولي أنه «يمكن لمسافري الترانزيت الحصول على (باقة ترانزيت) عبر شركاء (اتصالات) المعتمدين الموجودين في مطارات وحدود الإمارات، بعد استيفاء الشروط ومتطلبات التسجيل التنظيمية بالخدمة».

الباقة الجديدة

توفر للزوار غيغابايت

واحد من البيانات..

و10 دقائق مكالمات

مرنة لمدة 48 ساعة.