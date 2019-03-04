34 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي خلال العام الماضي، التي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 20.33%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، وصل متوسط قيمة المباني المنجزة شهرياً في دبي أكثر من 2.83 مليار درهم، مشيرة إلى أن المباني نسب الطابقية تصدرت قائمة المباني المنجزة في الإمارة من حيث القيمة، تلتها المباني متعددة الطوابق، بينما حلت الفلل الاستثمارية في المركز الثالث.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي خلال العام الماضي التي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، مقابل 28 ملياراً و300 مليون درهم في عام 2017، بنسبة نمو بلغت 20.33%.

وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «المباني نسب الطابقية» تصدرت القائمة من حيث القيمة، مسجلة 13 ملياراً و404 ملايين درهم، بإجمالي 191 مبنى، فيما بلغت قيمة المباني متعددة الطوابق المنجزة وعددها 353 مبنى، نحو تسعة مليارات و88 مليون درهم، لافتة إلى أن الفلل الاستثمارية حلت في المركز الثالث من حيث القيمة، مسجلة ثلاثة مليارات و760 مليون درهم، بإجمالي 3269 مبنى.

وأضافت البيانات أن قيمة الفلل الخاصة المنجزة، التي بلغ عددها 1829 مبنى، وصلت إلى ثلاثة مليارات و355 مليون درهم، في حين وصل عدد مباني المنشآت العامة المنجزة إلى 202 مبنى، بقيمة ثلاثة مليارات و221 مليون درهم، بينما بلغ عدد المباني الصناعية 199 مبنى بقيمة مليار و224 مليون درهم.

وبينت الإحصاءات أن المباني نسب الطابقية استحوذت على 39.36% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي لعام 2018 ككل، تلتها المباني متعددة الطوابق بحصة بلغت 26.69%، فيما بلغت حصة الفلل الاستثمارية 11.04%، مقابل نسبة بلغت نحو 9.85% لمباني الفلل الخاصة، في حين بلغت حصة كل من مباني المنشآت العامة والمباني الصناعية 9.47% و3.59% لكل منها على التوالي.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الماضي، بلغ تسعة مليارات و413 مليون درهم، فيما بلغ تسعة مليارات و443 مليون درهم في الربع الثاني، بينما سجلت القيمة نحو ستة مليارات و506 ملايين درهم بالربع الثالث مقابل ثمانية مليارات و690 مليون درهم للربع الرابع.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في يناير الماضي 604 مبانٍ، وخلال فبراير 580 مبنى، فيما وصل العدد في مارس إلى 819 مبنى. أما أبريل فسجل 812 مبنى، في حين سجل مايو 607 مبانٍ. وفي يونيو بلغ العدد 627 مبنى، فيما سجل يوليو إنجاز 598 مبنى جديداً، مقابل 174 مبنى في أغسطس، و248 مبنى في سبتمبر، بينما وصل عدد المباني المنجزة خلال أكتوبر إلى 370 مبنى، و309 مبانٍ في نوفمبر، فيما وصل العدد في ديسمبر إلى 295 مبنى.

وأوضحت البيانات أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة خلال عام 2018 ككل، مستحوذة على نسبة 54.1%، تلتها الفلل الخاصة بحصة 30.27%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 5.84%، فيما بلغت حصة مباني المنشآت العامة 3.34%، والمباني الصناعية 3.29%، والمباني نسب الطابقية 3.16%.

2.83

مليار درهم متوسط قيمة المباني المنجزة في دبي شهرياً.