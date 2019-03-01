35 منشأة فندقية جديدة في دبي خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أظهر التقرير السنوي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن السوق الفندقية في دبي شهدت افتتاح 35 منشأة فندقية جديدة، بطاقة بلغت 8536 غرفة فندقية، مشيرة إلى أن العائد على الغرف المتوافرة بلغ 354 درهماً خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، أظهر التقرير السنوي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن أداء القطاع لعام 2018، أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي خلال العام الماضي ككل وصل إلى 465 درهماً، فيما بلغ العائد على الغرف المتوافرة 354 درهماً، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الغرف المحجوزة وصل إلى 30.13 مليون ليلة.

ووفقاً لهذه البيانات، بلغت عوائد الغرف الفندقية نحو 10.66 مليارات درهم (متوسط العائد على الغرفة مضروباً في إجمالي عدد الليالي المحجوزة)، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة بلغ 115 ألفاً و967 غرفة، ضمن 716 منشأة فندقية. ولفتت إلى أن السوق الفندقية في دبي شهدت افتتاح 35 منشأة فندقية جديدة، بطاقة بلغت 8536 غرفة فندقية.

ووصل عدد الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم إلى 38 ألفاً و543 غرفة، ضمن 113 منشأة، مقابل 29 ألفاً و908 غرف للفنادق من فئة الأربع نجوم، ضمن 146 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الفندقية من فئة النجمة الواحدة وحتى الثلاث نجوم إلى 22 ألفاً و634 غرفة فندقية ضمن 260 منشأة.

ووصل عدد الشقق الفندقية الفخمة إلى 10 آلاف و522 غرفة ضمن 68 منشأة، مقابل 14 ألفاً و360 غرفة للشقق الفندقية متوسطة المستوى، ضمن 129 منشأة مسجلة في السوق الفندقية في دبي.

وحلت الفلبين ضمن الأسواق الـ10 الرئيسة الأولى المصدّرة للزوّار إلى دبي خلال عام 2018 بأكثر من 387 ألف زائر، وسجلت السوق النيجيرية أعلى معدل نمو خلال العام الماضي في أعداد الزوار بنسبة بلغت 36%، تلتها السوق الروسية بنسبة 28%، فيما سجلت كل من السوقين الفرنسية والصينية نمواً بنسبة 17% و12% لكل منها على التوالي.