4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 960 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 77 مبايعة لأراضٍ بقيمة مليار درهم، و883 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.3 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات مليارَي درهم.

وجاءت من أهم مبايعات الأراضي مبايعتان في منطقة «وادي الصفا 5» قيمة كل منهما 325 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم، فيما سجلت «وادي الصفا 5» سبع مبايعات بـ663 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا، قيمة كل منهما 25 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 165 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 130 مبايعة بقيمة 252 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 222 مليون درهم.