8 دول تروج للسفر إليها في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت ثماني دول في معرض السفر السنوي العاشر «اكتشف وعش التجربة» الذي يختتم أعماله، غدا في «سيتي ووك» والتي استمرت ثلاثة أيام.

ووفقا لبيان صادر أمس، يهدف المعرض، الذي شاركت فيه مالطا وسنغافورة وماليزيا وقبرص وسويسرا وألمانيا ورواندا والصين، إلى الترويج السياحي لتلك الوجهات أمام راغبي السفر اليها خلال العطلة الصيفية المقبلة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للريس للسفريات (مجموعة الريس)، محمد جاسم الريس، إن «المعرض أثبت نجاحه للسنة الـ10 على التوالي بمشاركة ثماني هيئات سياحية من مختلف الدول للترويج لبلدانهم وعرض المنتجات الجديدة في تلك الدول مما يسهم في تعزيز ثقافة المسافر ومعلوماته السياحية عن الوجهات المشاركة في المعرض من خلال المصداقية في نقل المعلومات بين الهيئات السياحية والمسافر بدون تدخل وسيط سياحي».

من جهته، قالت مديرة سياحة ألمانيا لشؤون دول الخليج، سيجريد دو مازيريز: «نستهدف من المشاركة في هذا المعرض زيادة الوعي والترويج لعوامل الجذب السياحي المتعددة التي تقدمها المدن الألمانية الشهيرة والتسوق واستعادة القيمة المضافة».