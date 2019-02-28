أبوظبي تستقطب 10 ملايين زائر خلال 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت العاصمة أبوظبي رقماً قياسياً جديداً خلال عام 2018، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، في ما يتعلق بأعداد الزوار ونزلاء الفنادق، حيث استقبلت أكثر من 10 ملايين زائر من مختلف أرجاء العالم خلال العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن 168 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية، في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، استقبلت 10 ملايين زائر خلال عام 2018، من بينهم زوار اليوم الواحد، أو النزلاء الذين أمضوا ليلة فندقية واحدة، بنسبة نمو بلغت 3.94% مقارنة مع عدد نزلاء فنادق الإمارة مقارنة بعام 2017. وسجلت الإمارة نمواً في عدد نزلاء الفنادق بنسبة 13.62% مقارنة بعام 2016، وذلك بفضل الجهود التي تم بذلها خلال الأعوام الثلاثة لترسيخ مكانتها وجهةً استثنائيةً مفضلة عالمياً.

وشهدت إمارة أبوظبي تطورات في السياحة الثقافية والاستثمارية والعائلية والترفيهية والعلاجية، حيث نجح قطاع سياحة الرحلات البحرية في استقطاب أكثر من 350 ألف زائر إلى الإمارة في عام 2018، بنسبة نمو بلغت أكثر من 27% منذ عام 2016.

واستقطبت معالم الإمارة الثقافية التراثية 2.67 مليون زائر، ومن المتوقع أن تسجل العاصمة أرقاماً قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً بعد افتتاح متحف اللوفر أبوظبي وإعادة افتتاح موقع قصر الحصن، إلى جانب العديد من الفعاليات والبرامج العالمية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.