«إعمار مولز» تستحوذ كلياً على «نمشي» للتجارة الإلكترونية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن استحواذها كلياً على شركة «نمشي» للتسوّق الإلكتروني المتخصصة في قطاع الأزياء.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن ذلك جاء في أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على بقية حصة «غلوبال فاشن غروب» في «نمشي» عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم (129.5 مليون دولار).

وأكد البيان أن استحواذ «إعمار مولز» بالكامل على «نمشي» يُعد امتداداً طبيعياً لاستراتيجية التحوّل الرقمي التي تنتهجها الشركة الرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمد العبار: «نؤكد من خلال الاستحواذ الكامل على (نمشي)، التزامنا بتعزيز نمو (إعمار مولز) خلال العقد المقبل، بأسلوب يضمن تحقيق قيمة كبيرة لجميع مساهمينا، بالاعتماد على استراتيجية قنوات التسوق المتعددة (أومني تشانل)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إعمار مولز»، باتريك بوسكيه - شافان: «كان استحواذ (إعمار مولز) على حصة الأغلبية في الشركة عام 2017 نقطة تحول مهمة على صعيد تعزيز حضورنا في السوق الإلكترونية. ويأتي الاستحواذ الكلي اليوم ليمنح زخماً كبيراً لاستراتيجيتنا الرامية إلى الاستفادة المثلى من النمو المتسارع الذي تشهده التجارة الإلكترونية».

الاستحواذ امتداد طبيعي لاستراتيجية التحوّل الرقمي لـ«إعمار مولز».