لقاءات توعوية استهدفت المستهلكين في القوز الصناعية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظّم قسم توعية المستهلك في اقتصادية دبي لقاءات توعوية، استهدفت العمال في منطقة القوز الصناعية، حيث تم إلقاء الضوء على جوانب حقوق المستهلكين، فضلاً عن توعيتهم بواجباتهم وحقوقهم، وتزويدهم بأبرز النصائح والتعليمات التي من شأنها حماية حقوق المستهلك.

وقال مدير أول توعية المستهلك، عبداللطيف المرزوق، إن الورشة لاقت حضوراً كبيراً من المستهلكين، حيث أشار العديد منهم إلى أنهم لم يكونوا على علم بأنه بمقدرهم تقديم الشكاوى واسترجاع حقهم بسهولة تامة، لعدم إلمامهم بإجراءات وخطوات تقديم الشكوى والاستفادة من خدمة شكاوى المستهلكين التي تقدمها اقتصادية دبي، لاسيما أن بعض المستهلكين لا يجدون الوقت الكافي لزيارة مقر الدائرة للاستفادة من الخدمة.

لكن المرزوق لفت إلى أن تعدد قنوات الاتصال والتواصل مع المستهلكين سهل ذلك.

وذكر أن الورش التوعوية ستستمر، لضمان حماية حقوق المستهلكين بكل جنسياتهم وشرائحهم في إمارة دبي، مشيراً إلى أن قسم توعية المستهلك سبق له ونشر مقاطع صوتية توعوية عن دور إدارة حماية المستهلك بحماية حقوق المستهلكين، ونشر أرقام وقنوات التواصل بلغات عدة.