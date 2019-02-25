تخفيضات تصل إلى 70% على 5000 سلعة غذائية

أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بأن أكثر من 5000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، ستشهد تخفيضات تصل إلى 70%، وتستمر شهراً، اعتباراً من الخميس المقبل وإلى نهاية مارس 2019، وذلك بمناسبة «اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2019».

وكشفت الوزارة في تصريحات صحافية، أنه تم تسجيل المواقع الخاصة بالتسوق الإلكتروني بواسطة الدوائر الاقتصادية المحلية من أجل تشديد الرقابة عليها، وضمان احترام حقوق المستهلكين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع تلك المواقع على توفير ضمانات خاصة بحقوق المستهلك.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة ستشهد تخفيضات تراوح نسبتها بين 30 و70% على أكثر من 5000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية اعتباراً من الخميس المقبل وإلى نهاية مارس 2019، وذلك بمناسبة فعاليات «اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2019» في دورته الـ14 التي تعقد تحت شعار «عام التسامح - نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك».

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، أن التخفيضات ستستمر شهراً كاملاً، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وجميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك، ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المنافذ على أن تكون التخفيضات على سلع متنوعة، مع التركيز على سلع رئيسة تلقى قبولاً لدى المستهلكين، خصوصاً الأسر.

وطالب النعيمي المستهلكين وزوار مراكز البيع بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، والإبلاغ عن أن عروض وهمية بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك، لافتاً إلى أنه تم تمديد أوقات الدوام للمركز خلال مارس المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً وإلى منتصف الليل، لتلقي شكاوى المستهلكين.

وأفاد بأنه تم تسجيل المواقع الخاصة بالتسوق الإلكتروني بواسطة الدوائر الاقتصادية المحلية من أجل تشديد الرقابة عليها، وضمان احترام حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع تلك المواقع على توفير ضمانات، لاسيما حقوق المستهلك. ودعا النعيمي المستهلكين إلى ممارسة التسوق الإلكتروني بشكل آمن، مؤكداً أن الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية جاهزة للتعامل مع أي شكاوى تتصل بالبيع عبر المواقع الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الوزارة تنفذ بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية خطة رقابية متكاملة على الأسواق، للتأكد من صحة العروض، وعدم التلاعب في أسعار السلع، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة، تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية في الأسواق، والتأكد من صدقيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة على التصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، وزيادة نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار.

ندوات توعية

أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأن فعاليات اليوم الخليجي للعام الجاري ستشهد عدداً من الندوات التوعوية التي تتعلق بحقوق المستهلك، سواء في ما يتعلق بالتسوق التقليدي والتسوق الإلكتروني الآمن لتحقيق التوازن في أسواق الأسواق، من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.

يشار إلى أن من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع اليوم الخليجي الـ14 فعاليات مهرجان التعاونيات للتسوق الـ24، الذي يتضمن تخفيضات على سلع التعاونيات.