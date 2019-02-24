دبي تستقبل 15.9 مليون زائر دولي خلال 2018

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) إن الإمارة استقبلت حوالي 15.92 مليون زائر دولي خلال العام الماضي 2018، الأمر الذي يؤكد قوة جاذبيتها كوجهة عالمية مفضّلة، مشيرة إلى أن الأسواق الرئيسية لدبي ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد الزوار القادمين منها بما يعزّز من قطاع السياحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2025 الرامية إلى استقبال المزيد من الزوّار الدوليين سنوياً بحلول 2025، فضلاً عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وذكرت الدائرة في بيان صحافي اليوم، إنه، فيما يخص الأسواق الرئيسية، حافظت الهند على مركزها الأول ضمن الأسواق العشرة الرئيسية الأولى المصدّرة للزوّار إلى دبي بأكثر من مليوني زائر خلال عام 2018، وجاءت السعودية في المركز الثاني على القائمة وحافظت على موقعها المتقدم ضمن الأسواق الخليجية بعدد زوار بلغ 1,6 مليون زائر، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الدائرة إن قطاع الضيافة شهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2018 بالمقارنة مع عام 2017، حيث وصلت أعداد الغرف والشقق الفندقية إلى 115,967 غرفة موزعة على 716 منشأة فندقية. وشكّلت فنادق الخمس نجوم ما نسبته 33% من إجمالي السعة الفندقية.

وأوضحت أن معدل الإشغال الفندقي وصل إلى 76%، فيما بلغ عدد الليالي الفندقية إلى 30,13 مليون ليلة، كما استقر معدل طول مدة الإقامة الفندقية عند 3,5 ليلة فندقية.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري: "نؤكد الإلتزام بالعمل على ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة لتكون في طليعة المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم، وفق الاستراتيجية السياحية 2022-2025".