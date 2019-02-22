4.5 دراهم ارتفاعاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات جديدة راوحت قيمتها بين ثلاثة و3.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع السابق، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة. ووصل إجمالي زيادات الأسعار التي اكتسبها المعدن الأصفر خلال أسبوعين إلى 4.5 دراهم.

إلى ذلك، قال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية لـ«الإمارات اليوم» إن الزيادات الجديدة التي سجلها الذهب أخيراً، انعكست سلباً على الأسواق، حيث سيطرت عليها مؤشرات البطء في حركة الطلب على شراء المشغولات الجديدة أو المجوهرات، خصوصاً أن الارتفاعات السعرية تأتي للأسبوع الثاني على التوالي وبنسب كبيرة جعلت عدداً كبيراً من المتعاملين يحجمون عن الشراء حالياً، مشيرين إلى أن منتجات السبائك والعملات الذهبية شهدت أيضاً تراجعاً في المبيعات.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، 162.25 درهماً، بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 152.5 درهماً، بزيادة قدرها 3.75 دراهم.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 145.5 درهماً، بارتفاع بلغ 3.5 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 124.75 درهماً، بزيادة بلغت ثلاثة دراهم.

إلى ذلك، قال مدير محل «مجوهرات دهكن»، أشوك بويت، إن «أسواق الذهب تشهد حالياً إحجام عدد كبير من المتعاملين عن الشراء، تأثراً بالارتفاعات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «انخفاض الطلب أيضاً من جانب السياح، الذي اقتصر على بعض الهدايا صغيرة الحجم والقليلة الوزن».

وأضاف بويت أن «الزيادات السعرية لم تحفز بدورها المتعاملين على بيع المشغولات المستعملة بشكل كبير مع انتظار عدد منهم تسجيل زيادات جديدة حتى يقبلوا على بيع ما لديهم للمتاجر».

من جهته، ذكر مدير محل «مجوهرات سيدتي»، جورج رضا، أن «الأسواق تشهد حالياً بطئاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية والمجوهرات، وذلك بعدما انعكست الزيادات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً بشكل سلبي على الأسواق، حيث جعلت عدداً كبيراً من المتعاملين يفضلون تأجيل شراء المشغولات خلال الفترة الحالية».

ولفت رضا إلى أن «مبيعات السبائك والعملات الذهبية شهدت من جانبها بطئاً حاداً، جراء الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب والتي تعتبر غير مناسبة للشراء سواء للاستثمار أو للادخار».

بدوره، أفاد مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، بأن «منافذ البيع تشهد حالياً حركة طلب محدودة جداً على شراء المشغولات الذهبية الجديدة والمجوهرات»، لكنه أشار إلى «تحسن الطلب بنسب أكبر من الأفواج السياحية والتي اشتملت على المشغولات صغيرة الحجم والقليلة الوزن».

وقال باليكرا إن «الزيادات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب أخيراً تعد من العوامل الرئيسة في سيطرة مظاهر الهدوء والبطء التي تشهدها الأسواق حالياً».

145.5

درهماً سعر غرام

الذهب من عيار

21 قيراطاً.