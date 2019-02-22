«تعاونية الاتحاد» تحذّر من ممارسات مضلّلة لبعض المضاربين للتلاعب بقيمة الأسهم

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «إدارة (التعاونية) حذّرت أمس، حمَلة الأسهم من الانسياق خلف أية ممارسات مضلّلة أو شائعات لبعض المضاربين للتلاعب بقيمة الأسهم لمصالح شخصية».

وأفاد البستكي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن «(التعاونية) دعت حمَلة الأسهم إلى عدم تصديق أية شائعات يتم تداولها من قبل بعض المضاربين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات (واتس أب)، والاتجاه للمصادر المعتمدة من قبل إدارة الجمعية، سواء من خلال مكاتب الجمعية، أو عبر مركز الاتصال المخصص لذلك، أو من خلال صفحات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن «الممارسات الخاطئة لبعض المضاربين بهدف التلاعب أو تقليل قيمة الأسهم لا تعد المعيار الحقيقي لتقييم الأسهم، مع وجود قيمة دفترية وسوقية للأسهم تخضع للعرض والطلب وزيادة الأرباح والأصول التي تم تحقيقها بشكل فعلي خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أن «إدارة (التعاونية) ستفصح للمساهمين عبر مؤتمر صحافي تعقده يوم الإثنين المقبل عن تفاصيل النتائج المالية للتعاونية ووضع الأسهم، ومدى زيادة الأصول خلال الفترة الماضية، وذلك للتوضيح لحمَلة الأسهم وللرد على أية شائعات مضلّلة من البعض تهدف فقط إلى تخفيض قيمة الأسهم».

ولفت إلى أن «(التعاونية) لم تتلقَّ حتى الآن أي شكاوى رسمية من حمَلة الأسهم حول شائعات، ولكنها بادرت إلى التنبيه عبر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بالحصول على المعلومات الصحيحة من منافذ الجمعية الرسمية فقط، وتطالب حمَلة الأسهم بضرورة التواصل مع مركز المساهمين قبل إتمام أية عمليات تنازل عن الأسهم، والإبلاغ عن أي شائعات يتم تداولها أو عمليات تلاعب من قبل المضاربين، وذلك من خلال مركز اتصال مخصص برقم 8008889».