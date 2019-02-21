"تعاونية الاتحاد" تحذر من ممارسات مضللة لبعض المضاربين للتلاعب بقيمة الأسهم

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

قال مدير إدارة التسويق والسعادة في "تعاونية الاتحاد"، الدكتور سهيل البستكي، إن "إدارة التعاونية حذرت أمس حملة الأسهم من الانسياق خلف أية ممارسات مضللة أو شائعات لبعض المضاربين للتلاعب بقيمة الأسهم لمصالح شخصية".

وأفاد لـ"الامارات اليوم"، بأن "التعاونية دعت حملة الأسهم لعدم تصديق أية شائعات يتم تداولها من قبل بعض المضاربين سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات " الواتس اب" والاتجاه للمصادر المعتمدة من قبل إدارة الجمعية سواء من خلال مكاتب الجمعية أو عبر مركز الاتصال المخصص لذلك او حتى من خلال صفحات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن "الممارسات الخاطئة لبعض المضاربين بهدف التلاعب أو تقليل قيمة الأسهم لا تعد المعيار الحقيقي لتقييم الأسهم مع وجود قيمة دفترية وسوقية للأسهم تخضع للعرض والطلب وزيادة الأرباح والأصول والتي تم تحقيقها بشكل فعلي خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن "إدارة التعاونية ستفصح للمساهمين عبر مؤتمر صحافي تعقده يوم الأثنين المقبل عن تفاصيل النتائج المالية للتعاونية ووضع الأسهم، ومدى زيادة الأصول خلال الفترة الماضية، وذلك للتوضيح لحملة الأسهم وللرد على أية شائعات مضللة من البعض تهدف فقط لتخفيض قيمة الأسهم".

وأضاف أن "التعاونية لم تتلق حتى الأن أية شكاوى رسمية من حملة الأسهم حول أية شائعات ولكنها بادرت بالتنبيه عبر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بالحصول على المعلومات الصحيحة من منافذ الجمعية الرسمية فقط، وتطالب حملة الأسهم بضرورة التواصل مع مركز المساهمين قبل إتمام أية عمليات تنازل عن الأسهم، والابلاغ عن أية شائعات يتم تداولها أو عمليات تلاعب من قبل المضاربين وذلك من خلال مركز اتصال مخصص برقم 8008889".