«أغذية» تتوقع نمواً بنسبة تجاوز 3% خلال العام الجاري

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

توقع الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أغذية»، طارق أحمد الواحدي، أن تسجل المجموعة نمواً بنسبة تجاوز 3% خلال العام الجاري، وأن تتجاوز النمو المتوقع في سوق الأغذية المحلية عموماً، بدعم من توسعة أعمالها. وأضاف خلال لقاء صحافي، عقدته الشركة على هامش فعاليات «غلفود 2019»، أن المجموعة ستواصل العمل خلال العام الجاري على توسيع أعمالها ومبيعاتها في منتجات أبرزها المياه والطحين والأعلاف بشكل خاص، وذلك عبر ثلاثة محاور، هي: تعزيز الحصة السوقية، والانتشار في أسواق جديدة، إضافة إلى تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوقين الإماراتية والخارجية. وأكد الواحدي أن «أغذية» ماضية في تعزيز أعمالها في السوقين المصرية والسعودية بشكل خاص، مبيناً أن المجموعة منفتحة على جميع الفرص التي تدعم وجودها خليجياً وعربياً من خلال دراسة فرص الاستحواذ على شركات أو التوسع.