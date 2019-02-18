«تاجر» تساعد العوضي على بدء «تيليباثي»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

ذكرت اقتصادية دبي، أن رخصة «تاجر»، التي تصدرها لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ساعدت رائدة أعمال على بدء تصميم وإطلاق الموقع الإلكتروني www.telepathy.ae الخاص بها، وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي @telepathy.ae لعرض وبيع أشغالها وتصاميمها، كما ساعدها الحصول على الرخصة أيضاً في زيادة قاعدة المشترين من النساء من جميع أنحاء الإمارات، والمشاركة في مختلف المعارض بالمجان.

وأوضحت اقتصادية دبي، أن نشاط صاحبة مشروع «تيليباثي» للتصميم، ريم العوضي، يأتي ضمن أنشطة المشاغل اليدوية في رخصة «تاجر»، والذي يشمل بيع الحلي والمجوهرات والمصوغات المستخدمة لأغراض الزينة مثل البروش، الأقراط، القلائد، الأساور، والخواتم، التي تتم صناعتها من المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين والبلاديوم والتيتانيوم والفضة، والمرصعة بالأحجار الكريمة.

وأشارت إلى أن العوضي، حصلت على مكافآت عدة منها: تصميم شعار الحلقات الشبابية مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمشاركة في تصميم مكاتب دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، كما أنها كانت من ضمن أفضل 10 أعمال ناجحة في كرنفال جامعة زايد، وأفضل 10 أعمل فنية في معرض الفنون لمدرسة البحث العلمي.

من جهتها، قالت العوضي، إن «تصميم (الغرافيك) كان شغفها منذ الصغر، حيث عملت على تطوير موهبتها في الفن منذ عمر مبكر»، مشيرة إلى أنه «يمكن ملاحظة الرسم التجريدي والألوان المائية بمجرد النظر إلى العلامة التجارية التي يتميز بها مشروعها».

وأضافت أن «حبها لتصميم (الغرافيك) شجعها على الإقدام بخطوة مهمة وهي دمج الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى تصاميمها الفنية الحديثة مع إضافة مزيج من عراقة الفن القديم»، لافتة إلى أن «تصميم (يد شيخة) يُعد من أحدث مجموعة التصاميم، حيث كان إلهام التصميم من وحي الحناء الإماراتي القديم، ما شجع على تصميم العديد من المجوهرات المبتكرة».

يشار إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أصدر 1934 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 وحتى 14 فبراير الجاري.