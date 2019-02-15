بدء تزيين مطار دبي بالعلامة التجارية الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، عن بدء تزيين مباني مطار دبي الدولي بالعلامة التجارية الجديدة للمطار الذي يتربع على قائمة أضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته المؤسسة، أمس، في (المبنى 3)، حيث أزاح الستار عن الشعار الجديد للمطار كلٌّ من الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، ونائب الرئيس، جمال الحاي، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة.

ووفقاً لبيان المؤسسة، ستقوم الجهات المعنية في «مطارات دبي»، خلال الفترة المقبلة، بحملة تستهدف استبدال العلامة التجارية الجديدة بالعلامة السابقة في مختلف مباني المطار.

وقال الحاي إن «الهوية الجديدة تسعى للارتقاء بتجربة المسافرين عبر (مطارات دبي)، وتعزيز التواصل مع شركاء الخدمة للعمل بتناغم كامل، لتقديم خدمة رائعة لعملائنا المشتركين مثل منافذ الجوازات والشرطة والجمارك، وغيرها من المناطق». وأضاف الحاي أن «العلامة التجارية الجديدة تعكس القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى، والعمل على إسعاد المسافرين».