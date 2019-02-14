125.5 مليون درهم أرباح «سوق دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت شركة سوق دبي المالي صافي أرباح قدره 125.5 مليون درهم، عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2018، مقابل 232.9 مليون درهم في عام 2017، بانخفاض نسبته 46%. وبلغ إجمالي الإيرادات 324.7 مليون درهم خلال عام 2018، مقابل 421.6 مليون درهم في عام 2017. وتوزعت الإيرادات بواقع 194.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و130 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أن نفقاتها وصلت خلال عام 2018 إلى 199.2 مليون درهم، مقابل 188.7 مليون درهم خلال 2017.

وفي ما يخص الربع الأخير من عام 2018، فقد سجلت إيرادات الشركة انخفاضاً نسبته 33% إلى 72.8 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عيسى كاظم، إن «العام الماضي شهد تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الجهود التطويرية، في إطار استراتيجية سوق دبي المالي 2021، التي تركز على تعزيز القدرات التنافسية، وتعزيز البنية التنظيمية، وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية، وتطوير خدمات السوق»، مضيفاً: «في تقديرنا فإن ما تمخضت عنه الاستراتيجية حتى تاريخه، وما سيتم تنفيذه في إطارها من خطط تطويرية أخرى في المرحلة المقبلة، كفيلان بتعزيز تنافسية السوق».