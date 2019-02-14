تطبيقات لترشيد استخدام الهاتف الذكي.. واكتشاف التعقب

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت عالمة النفس الألمانية، كاتارينا كاتسر، إن الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت قد تكون له تأثيرات سلبية على النفس، لذا نصحت خبيرة السلوك الاجتماعي الرقمي بترشيد استخدام الهاتف الذكي ومواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام تطبيقات معدة لهذا الغرض.

وأوضحت كاتسر أن من أبرز التطبيقات التي تساعد على ترشيد الاستهلاك، تطبيق «Checky»، الذي يقوم باحتساب عدد مرات الإمساك بالهاتف خلال اليوم، إضافة إلى تطبيق «Moment» الذي يحتسب الوقت الذي يقضيه المستخدم مع هاتفه الذكي يومياً، فضلاً عن تطبيق «Offtime» الذي يتيح إمكانية تعطيل برامج وتطبيقات معينة لوقت محدد.

من جهة أخرى، أفادت شركة فرنسية، مطورة لتطبيق «Exodus Privacy»، بأنه يمكن لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» اكتشاف أدوات التعقب وشبكات الدعاية على أجهزتهم بوساطة التطبيق الذي يقوم أيضاً بإعداد قائمة بالحقوق الممنوحة للتطبيقات. كما تقدم الشركة الفرنسية المطورة للتطبيق، موقع «ويب» للاستفسار عن كل تطبيقات متجر «غوغل بلاي».