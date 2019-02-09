1750 عارضاً من 62 دولة في «بيوتي ورلد الشرق الأوسط» أبريل المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل المقبل، فعاليات معرض عالم الجمال «بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019».

وأكد منظمو المعرض في شركة «ميسي فرانكفورت» نمو الدورة المقبلة من المعرض التي ينتظر أن يشارك فيها أكثر من 1750 عارضاً من 62 دولة، لتكون الأكبر والأكثر شمولاً لأدوات ومعدات التجميل والزينة، واللياقة البدنية، ومنتجات العناية بالبشرة في المنطقة.

ويشارك في المعرض 27 جناحاً وطنياً، ويغطي ستة أقسام منتجات، كما يتضمن برنامجاً بفعاليات خاصة.

وأفادت الشركة المنظمة بأن النسخة 24 من المعرض السنوي، تمثل منصة فريدة لتواصل الأعمال والأفكار الملهمة لجمهور يتوقع أن يتجاوز 35 ألفاً من المشترين التجاريين ومحترفي التجميل.

ولفتت إلى أن من أبرز الفعاليات الجديدة في عام 2019: «الصف الأمامي» (Front Row)، وهو برنامج مدته ثلاثة أيام للعروض الحية للماكياج، والعناية بالشعر والأظافر التي يقدمها أبرز مصممي الجمال، والمواهب الإبداعية في المنطقة. ويتضمن البرنامج محادثات تفاعلية يتخللها عروض مسرحية جريئة، لطرح أحدث الاتجاهات في سوق الجمال الإقليمي والعالمي.

وأضافت أن فعالية «ريدي تو بيوتي» من الفعاليات الجديدة الأخرى العام الجاري، وهي معرض مخصص للعلامات التجارية المختارة من جميع أنحاء العالم.

كما تعود فعالية «تصفيف الشعر»، وهي مسابقة حية تستمر ثلاثة أيام تنظمها رابطة الحلاقين البريطانية (BBA) بالشراكة مع «بيوتي ورلد الشرق الأوسط»، للعام الرابع على التوالي، إذ يتبارى أفضل متخصصي التزيين الرجالي في الإمارات للفوز بلقبين مميزين هما: «أفضل حلاق شعر في الإمارات»، و«أفضل حلاق ذقن في الإمارات».

وقالت مديرة معرض «بيوتي ورلد الشرق الأوسط»، إيلين أوكونيل، إن مساحة المعرض قريبة بالفعل من حجزها بالكامل، مع العمل على خطط نهائية لتنظيم دورة بقيمة مضافة تعتبر الأكثر شمولاً في 24 عاماً.

يشار إلى أن المعرض سجل نمواً قوياً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ ازداد عدد العارضين والزائرين بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6% بين عامي 2014 و2018.