تجار: تحسن الطلب على المشغولات الذهبية بعد انخفاض الأسعار

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين 1.5 ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع الماضي، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية لـ«الإمارات اليوم»، إن الانخفاضات التي حققتها أسعار الذهب أخيراً انعكست بشكل إيجابي على تحسن مبيعات المشغولات والمجوهرات في الأسواق بنسب متباينة، مشيرين إلى أن المشغولات من عيار 22 قيراطاً استحوذت على النسبة الأكبر من المبيعات.

وأضافوا أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية شهدت بطئاً في الطلب مع ترقب المتعاملين تسجيل الأسعار مؤشرات تراجع جديدة.

الأسعار

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، 157.75 درهماً، بانخفاض قدره درهمين، مقارنة بأسعاره خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 148.25 درهماً، بتراجع قيمته 1.75 درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 141.5 درهماً، بانخفاض بلغ 1.75 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 121.25 درهماً، بتراجع بلغ 1.5 درهم.

تأثيرات إيجابية

إلى ذلك، قال مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إن «أسواق الذهب تشهد حالياً تحسناً في المبيعات والطلب على المشغولات، وذلك بعدما سجلت أسعار الذهب انخفاضات بعد الارتفاعات التي كانت سجلتها خلال الأسبوع الماضي ووصلت إلى 4.5 دراهم للغرام، ما أسهم في بطء الطلب».

من جهته، أفاد مدير محل «عمار علي للأحجار الكريمة والمجوهرات»، محمد رفيق، بأن «الانخفاضات السعرية للذهب أخيراً كان لها تأثيرات إيجابية على تنشيط حركة المبيعات على المشغولات والمجوهرات»، مشيراً إلى أن «نمو الطلب على المشغولات أخيراً دعمه إقبال الأفواج السياحية بنسب كبيرة، فضلاً عن تسجيل معدلات إقبال بنسب أقل من قبل المتعاملين المقيمين، خصوصاً من جنسيات دول آسيوية».

وأوضح رفيق أن «المشغولات الذهبية من عيار 22 قيراطاً استحوذت على النسبة الأكبر من المبيعات»، لافتاً إلى أن «الطلب على العملات الذهبية والسبائك شهد بطئاً مع ترقب معظم المتعاملين في القطاع تسجيل الذهب معدلات تراجع بنسب أكبر حتى يقبلوا على الشراء، سواء لأهداف الاستثمار أو الادخار».

تحسن محدود

بدوره، ذكر مدير محل «كلاسيك دايمنتز للمجوهرات»، أشوك ساغر، أنه «على الرغم من أن انخفاضات أسعار الذهب أثرت بشكل إيجابي على حركة الطلب في الأسواق على المشغولات والمجوهرات أخيراً، فإن تحسن المبيعات لايزال محدوداً»، متوقعاً «تحسن الطلب بمعدلات أكبر مع تسجيل الأسعار مؤشرات تراجع جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة».

وبين ساغر أن «تراجع الطلب على السبائك والعملات يعود إلى توقع عدد من المتعاملين في ذلك القطاع انخفاضات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة في الأسواق».

141.5

درهماً سعر غرام

الذهب من عيار 21

قيراطاً.