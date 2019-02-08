6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من ستة مليارات درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة 3.6 مليارات درهم من خلال 211 إجراءً.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 909 مبايعات بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 125 مبايعة لأراض بقيمة 1.1 مليار درهم، و784 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 149 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى، ثم مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 5».

وتصدّرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 267 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 7» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 29 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدّرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 87 مبايعة بقيمة 215 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم.