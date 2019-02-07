«طيران الإمارات» تطرح عروضاً سعرية خاصة إلى وجهات مختارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات، للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية، موضحة أن هذه العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من أمس، وحتى 14 فبراير الجاري، على أن يتم السفر حتى 31 مايو 2019.

وبينت الشركة، في بيان، أن الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى جزر سيشيل، تبدأ من 2735 درهماً، وإلى لندن ابتداء من 2395 درهماً، وإلى باريس من 3095 درهماً، وإلى بانكوك من 1985 درهماً، وإلى مدينة فينيسيا من 2995 درهماً، وإلى كولومبو من 1195 درهماً، وإلى أثينا من 2235 درهماً.

وأضافت أن الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال، تبدأ من 8515 درهماً إلى جزر سيشيل، وإلى لندن ابتداء من 13 ألفاً و745 درهماً، وإلى باريس من 17 ألفاً و595 درهماً، وإلى بانكوك من 11 ألفاً و235 درهماً، وإلى مدينة فينيسيا من 16 ألفاً و415 درهماً، وإلى كولومبو من 3715 درهماً، وإلى أثينا من 10 آلاف و435 درهماً.

وأعلنت «طيران الإمارات»، بمناسبة عيد الفصح واقتراب موسم الصيف، عن عروض سعرية خاصة للمسافرين إلى الفلبين، للذين يحجزون اعتباراً من أمس، وحتى 28 فبراير الجاري، على أن يتم السفر حتى 25 مايو 2019، حيث يستفيد المسافرون في الدرجة السياحية من وزن أمتعة إضافي مجاني قدره 10 كيلوغرامات إلى سيبو وكلارك، و15 كيلوغراماً إلى مانيلا.

وأوضحت الناقلة أن الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى سيبو تبدأ من 2215 درهماً، وإلى مانيلا ابتداء من 1855 درهماً، وإلى كلارك من 1945 درهماً، بينما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال تبدأ من 12 ألفاً و375 درهماً إلى سيبو، وإلى مانيلا ابتداءً من 10 آلاف و775 درهماً، وإلى كلارك من 11 ألفاً و635 درهماً.

كما أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق عروض سعرية خاصة للمسافرين من دولة الإمارات إلى الهند، حيث تسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها من 11 إلى 18 فبراير الجاري، على أن يتم السفر حتى 31 مايو 2019.

وأفادت بأن الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى مومباي، تبدأ من 825 درهماً، وإلى تشيناي ابتداء من 855 درهماً، وإلى ثيروفانانثابورام من 825 درهماً، أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 4005 دراهم إلى مومباي، وإلى تشيناي ابتداء من 4355 درهماً، وإلى ثيروفانانثابورام من 3785 درهماً.

• الهند والفلبين أبرز الوجهات المشمولة بالعروض.