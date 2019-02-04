«ملتقى فرص التعاقدات» يستعرض امتيازات أعضاء «تنمية المشاريع» في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، «ملتقى فرص التعاقدات»، بهدف تعزيز آفاق التعاون مع أعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية، من خلال الاطلاع على خطط ومشروعات نخبة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية خلال عام 2019 والسنوات المقبلة، ما يعطي لمحة للأعضاء حول التعاقدات وأفضل الفرص التي يمكن اقتناصها، الأمر الذي يسهم في تنمية وتشجيع ريادة الأعمال على التنافس في السوق المحلية، وصعوداً إلى الأسواق العالمية.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، شارك في الملتقى الذي حضره مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، ستة من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، هي: «إكسبو 2020 دبي»، مجموعة الإمارات، مجموعة الإمارات لتموين الطائرات، أسواق للتجزئة، تعاونية الاتحاد، وسلسلة متاجر «كارفور» لماجد الفطيم للتجزئة، التي استعرضت كذلك التسهيلات والامتيازات الحصرية بحضور ما يزيد على 280 عضواً من المؤسسة.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «(ملتقى فرص التعاقدات) يسلط الضوء على أبرز احتياجات الجهات الداعمة للأعضاء، وآلية المشتريات لدى تلك الجهات، فضلاً عن الامتيازات والخدمات التي سيتم توفيرها من أجل تنافس الأعضاء في المناقصات والأسعار المطروحة».

من جهته، قال المدير التنفيذي في مكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي: «تعهدنا منذ البداية بتخصيص 20% من ميزانية (إكسبو) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على الطريق لتحقيق هذا الالتزام».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمجموعة الإمارات لتموين الطائرات، سعيد محمد، إن «المجموعة تعمل بنشاط مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة».

وفي السياق ذاته، قال المدير الاقليمي لـ«كارفور الإمارات» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، فيليب بجيلو: «نحن حريصون على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، من خلال متاجرنا التي تمثل منصة لهم لتسويق منتجاتهم وتوسيع نطاق عملياتهم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية حريصة على دعم المشروعات الوطنية من منطلق المسؤولية المجتمعية».

إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة، عفان الخوري، أن «الدعم الذي تقدمه شركة أسواق لأعضاء المؤسسة ليس قاصراً على الخدمات التشغيلية فحسب، بل امتد إلى توفير مزايا إضافية تتمثل في طرح بعض الأفكار وتنفيذ المبادرات».