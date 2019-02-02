5 تحديات أساسية تواجه الشركات في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفادت دراسة لاقتصادية دبي بأن الشركات العاملة في دبي واجهت خمسة تحديات أساسية خلال الربع الثالث من العام الماضي، لافتة إلى أن المنافسة كانت التحدي الأول أمام الشركات العاملة في دبي.

وكشفت الدراسة الاستقصائية، التي تصدرها اقتصادية دبي فصلياً بناء على آراء الشركات التي تعمل في الإمارة، أن زيادة حدة المنافسة كانت التحدي الأهم أمام الشركات الذي يؤثر في نمو الشركة وتطورها على المدى القريب، مشيرة إلى أنه رغم تلك التحديات، فإن 43% من الشركات التي شملها استطلاع الرأي لم تتوقع مواجهة أي عراقيل تعيق عملياتها خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 44% خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وأوردت الدراسة أن 19% من الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي حددت المنافسة كتحدٍ أساسي، حيث توقعت 63% من الشركات التي صوتت لتحدي المنافسة زيادة حدة هذا التحدي، موضحة أن أوضاع الطلب في السوق كانت التحدي الأساسي الثاني، حيث تأثرت نسبة 12% من عمليات الشركات المشاركة في استطلاع الرأي سلبياً بهذا التحدي.

وبيّنت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة شكلت تحدياً أساسياً مهماً، إذ إن نسبة لا تقل عن 8% من الشركات المشاركة في الاستطلاع أفادت بأن تطبيق الضريبة شكل عائقاً أمام الشركات، كما أفادت 51% من الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن القلق من ضريبة القيمة المضافة في طريقه للازدياد.

وأوضحت أن التحدي الرابع كان التأخر في المدفوعات، إذ واجهت 7% من الشركات هذا العائق عند مزاولة أعمالها التجارية، لافتة إلى أن التحدي الخامس كان النفقات العامة، إذ خيم القلق على نحو 4% من الشركات المشاركة في الاستطلاع بسبب هذا التحدي.

وذكرت الدراسة أن المنافسة وتباطؤ أوضاع السوق والطلب على رأس المخاوف التي تؤثر في كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الوقت نفسه، حيث أعرب مجتمع المصدرين أيضاً عن مخاوف مماثلة. وعلى الرغم من التحديات الخمسة، أوضحت الدراسة أن المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن تفاؤلهم بشأن خطط الاستثمار في زيادة القدرات الإنتاجية، خصوصاً التفاؤل إزاء خططهم لترقية التكنولوجيا، واعتزام الشركات الاستثمار فيها.

- زيادة حدة المنافسة

التحدي الأهم أمام

الشركات ما يؤثر في

نموها وتطورها على

المدى القريب