20 تاجراً يشاركون في معرض رخصة «تاجر»

انطلقت فعاليات معرض رخصة «تاجر» في «سيتي ووك دبي»، أمس، بمشاركة 20 تاجراً، لعرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم، والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور من زوار «سيتي ووك»، الذي يحظى بإقبال لافت من مختلف الجنسيات وكل الفئات العمرية، خصوصاً خلال عطلة الأسبوع.

وأفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، الذي ينظم المعرض حتى الثاني من فبراير الجاري، بأن معرض «تاجر» يأتي في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري، وتقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، إضافة إلى ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية للمشروعات في دبي.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، في بيان صادر أمس، إن «استراتيجية اقتصادية دبي ترتكز على دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة من خلال توفير البيئة المثالية لمزاولة مختلف أنشطة الأعمال، الأمر الذي يعزز المكانة التجارية لدبي عالمياً».

وأضاف: «إننا نسعى من خلال رخصة تاجر إلى دعم إسهام أصحاب المشروعات التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في عالم الأعمال، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأشار المهيري إلى أنه «تم تنظيم ورشة توعوية تعريفية لجميع المشاركين في المعرض مع المسؤولين في (سيتي ووك) لاطلاعهم على اللوائح والقوانين المعمول بها لتفادي أي أخطاء ومخالفات، كما تم تخصيص أكشاك خاصة مجانية للمشاركين، حيث تتنوع أنشطتهم لتشمل كلاً من الأزياء، والملابس النسائية، والأطقم والإكسسوارات المكتبية، وبيع الحلويات والسكاكر، وتنسيق الزهور، وتجارة النباتات والأعشاب الطبيعية، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، وتجارة الهدايا، وغيرها من النشاطات المتنوعة».

وأوضح المهيري أنه يمكن الحصول على رخصة «تاجر» في دقائق من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني DEDTrader.ae، واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط، وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

وأكد استمرار مساعي اقتصادية دبي في تقديم الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» عبر توقيع الشراكات مع كل الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لأصحاب المشروعات، عبر تمكينهم من المشاركة في المعارض المقامة بدولة الإمارات، إلى جانب فتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع أكبر منافذ البيع.

دبي - الإمارات اليوم

عمر المهيري:

«اقتصادية دبي

مستمرة في دعم

أصحاب رخصة (تاجر)

عبر توقيع الشراكات

وتوفير التسهيلات».