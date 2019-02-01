427.6 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» في 2018

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، ارتفاعاً في صافي الأرباح بلغ 427.6 مليون درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع عام 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 9.5 فلوس للسهم عن العام 2018، مقابل ثمانية فلوس للسهم عن عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جاسم حسين ثابت، في مؤتمر صحافي، أمس للإعلان عن النتائج المالية، إن الإيرادات، ارتفعت بنهاية العام الماضي بنسبة 3% لتصل إلى أكثر من 1.446 مليار درهم، مقارنةً مع نحو 1.339 مليار درهم في عام 2017.

وأضاف ثابت أن الشركة استثمرت 100 مليون درهم العام الماضي، متوقعاً استثمار 100 مليون درهم أخرى خلال العام الجاري، لبناء محطات جديدة وتطوير محطات حالية، مع إمكانية تنفيذ عمليات استحواذ جديدة تقوم بدراستها حالياً.

وأوضح أن الشركة ستفتتح خلال العام الجاري محطتين جديدتين، الأولى في أبوظبي لمصلحة جهة حكومية، والثانية في السعودية، بالتعاون مع شركة أخرى، ليرتفع عدد المحطات التابعة للشركة إلى 76 محطة، منها 64 محطة في الإمارات والبقية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت أن الشركة تعمل على زيادة حصتها في سوق التبريد بالدولة، التي تبلغ حالياً 75% في أبوظبي و10% في دبي، حيث توجد خطط لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للشركة وصلت مع نهاية العام الماضي إلى 1.131 مليون طن تبريد، بعد إضافة نحو 39.06 ألف طن.

وأكد أن الشركة امتلكت بنهاية عام 2018 سيولة نقدية قوية تقدر بنحو 200 مليون درهم، إلى جانب تسهيلات مصرفية تقدر بنحو 600 مليون درهم. حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، ارتفاعاً في صافي الأرباح بلغ 427.6 مليون درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع عام 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 9.5 فلوس للسهم عن العام 2018، مقابل ثمانية فلوس للسهم عن عام 2017.