643.7 مليون درهم إيرادات «ديار للتطوير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ديار للتطوير، أمس، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، محققة صافي أرباح بلغ 140.1 مليون درهم خلال عام بزيادة نسبتها 7.4% مقارنة مع عام 2017، فيما بلغت إيرادات الشركة العام الماضي 643.7 مليون درهم مقارنة مع 751.6 مليون درهم في عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سعيد القطامي، في بيان، إن «الشركة سلمت العام الماضي مشروعين سكنيين، فيما أحرزا تقدماً ملحوظاً في محفظتها من المشروعات قيد الإنشاء»، مشيراً إلى أن «الشركة ستبدأ العمليات التشغيلية في ثلاثة مشروعات ضمن قطاع الضيافة خلال العام الجاري».

وأضاف أن «تنويع أعمال الشركة يسير على الطريق الصحيح وبحسب الاستراتيجية الموضوعة، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي».

يذكر أن «ديار للتطوير» سلمت الأبراج السكنية في مشروع «مون روز» خلال مارس 2018، كما بدأت في يوليو 2018 تسليم مشروع «ذي آتريا»، الذي يضم 219 وحدة في 30 طابقاً.