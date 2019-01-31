628 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 628 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 220 مبايعة بقيمة 487 مليون درهم، منها 23 مبايعة لأراضٍ بقيمة 231 مليون درهم و197 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 256 مليون درهم،

فيما سجلت الرهونات 141 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 92 مليون درهم في منطقة ند حصة، تلتها مبايعة بـ40 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بـ31 مليون درهم في منطقة ند الحمر.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت خمس مبايعات بتسعة ملايين درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ11 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ20 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بـ14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بتسعة ملايين درهم في منطقة برج خليفة.