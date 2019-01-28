«جيه إل إل» تتوقع تسليم 30 ألف وحدة سكنية في دبي خلال 2019

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قالت مدير أول في قسم البحوث لدى شركة «جي إل إل» للاستشارات العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانا سلباق، إن أسعار الوحدات السكنية في دبي شهدت تصحيحاً سعرياً شمل قطاعي الفلل والشقق بنسبة رواحت بين 8 و10% خلال عام 2018، مرجعة ذلك إلى زيادة المعروض من قبل المطورين. وتوقعت أن تستقر السوق عند المستويات السعرية بدءاً من الربع الأخير من عام 2019.

وأضافت أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها في دبي خلال عام 2019 يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية من إجمالي 60 ألف وحدة سكنية معلنة من قبل المطورين العقاريين.

وعن أداء القطاع التأجيري في دبي، قالت سلباق، إن أسعار الإيجارات في القطاع السكني شهدت تراجعاً بنسبة 11% خلال عام 2018، متوقعة استمرار هذا التراجع ولكن بوتيرة أقل خلال العام الجاري.

وتوقعت سلباق تسليم 3500 وحدة سكنية في سوق أبوظبي، من إجمالي 10 آلاف وحدة سكنية تم الإعلان عنها من قبل المطورين العقاريين.

وأوضحت أن التراجعات في أسعار تأجير الوحدات السكنية في الإمارة خلال عام 2018 رواحت بين 10 و16%، وشملت الوحدات السكنية والفلل.