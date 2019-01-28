«وصل» تبيع «غاردينيا تاون هومز» بالكامل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة وصل للعقارات، أمس، بيعها مشروع «غاردينيا تاونهومز» بالكامل خلال إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الذي كان مقرراً طرحه نهاية العام المقبل، حسب خطة الشركة. وكانت الشركة فتحت المشروع لغرض الزيارة والمعاينة فقط في 20 يناير الجاري، لكن استجابة للطلب غير المتوقع من العملاء على المشروع القريب من مركز ابن بطوطة على شارع الشيخ زايد في دبي، قررت الشركة فتح باب البيع في اليوم التالي، لاحتواء الطلب، وطرح نصف عدد الفلل للبيع، ليتم بالفعل بيع 128 فيلا في المرحلة الأولى في يوم واحد، مسجلة بذلك إقبالاً كبيراً من قبل المهتمين على مجمع الفلل المتوقع إنجازه بالكامل خلال العام الجاري، واستقبال الدفعة الأولى من المقيمين.

وأفادت «وصل» في بيان، بأنها لم تلجأ إلى الدفعات طويلة الأجل التي تراوح مدتها بين خمس أو ثماني سنوات، بل أتاحت فرصة السداد للمستثمرين حتى العام 2020، وأعلنت عن «باقة المستثمر»، التي بموجبها يمكن الدفع حتى نهاية العام الجاري أو نهاية العام 2020، مشيرة إلى أنها قدمت خصماً بنسبة 2% للمستثمرين، شريطة تسديد الدفعات المستحقة كاملة قبل نهاية العام 2019. وقالت المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في «وصل للعقارات»، زينب محمد، إنه «كان من المقرر عرض المشروع للزيارة والمعاينة فقط خلال الأسبوع الماضي، لكن طرحنا المرحلة الأولى للبيع، الأمر الذي يؤكد أن دبي لاتزال تمثل سوقاً جذابة للمستثمرين الذين يثقون بها، كما يعكس حيوية السوق العقارية المحلية وتحقيقها النمو الصحي والمستدام». وأضافت محمد، أن «الشركة أتاحت للعملاء القدر الكافي من البيانات عن المشروع بما يساعدهم على اتخاذ قرارات قائمة على المعلومات الشفافة، لاسيما أننا نضع خططاً محكمة لمواعيد إطلاق المشروعات، وتحديدها بدقة متناهية بناء على متطلبات السوق، لتطرح في مواعيد مثالية».

128

فيلا تم بيعها خلال

المرحلة الأولى من

المشروع في يوم

واحد.