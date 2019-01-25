3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من ثلاثة مليارات و655 مليون درهم، كان أبرزها رهوناً بقيمة مليارين و400 مليون درهم، من خلال 249 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 570 مبايعة بقيمة مليار و255 مليون درهم، منها 93 مبايعة لأراض بقيمة 725 مليون درهم، و477 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 530 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بـ62 مليون درهم في منطقة المنارة، ثم مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة ند الشبا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 108.2 ملايين درهم، تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها ثماني مبايعات بـ80 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.