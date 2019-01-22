الدرهم يرتفع أمام 8 عملات خلال 7 أيام

المصدر: شريف اليماني - دبي

شهد سوق صرف العملات خلال الأيام السبعة الماضية تغيراً في سعر صرف الدرهم أمام عملات رئيسة، وذلك وفقاً لبيانات شركة الأنصاري للصرافة.

وارتفع سعر صرف الدرهم أمام سبع عملات أجنبية وعملة عربية واحدة، فيما تراجع سعره أمام الجنيه الأسترالي والدينار الكويتي والجنيه المصري.

إلى ذلك، اعتبر مسؤولان في شركتي صرافة أن التغير الذي شهده سوق الصرف طبيعي، موضحين أن التغيرات التي تطرأ على أسعار بعض العملات تحدث وفقاً لآليات العرض والطلب، ووفقاً لتغير سعر صرف تلك العملات في الأسواق العالمية.

وتفصيلاً، تغيرت أسعار صرف ثلاث عملات عربية أمام الدرهم، فيما ظل السعر ثابتاً أمام أربع عملات أخرى.

وارتفع متوسط سعر صرف سعر الدينار الكويتي ليصل إلى 12.168 درهماً حتى يوم أمس، مقارنة بـ 12.167 درهماً خلال تعاملات يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، كما ارتفع سعر صرف الجنيه المصري إلى 0.24 درهم مقارنة بـ0.2395 درهم منذ أسبوع، فيما تراجع سعر الدرهم المغربي إلى 0.411 درهم، مقارنة بـ0.421 درهم الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الصرف أمام الريال العماني عند 9.55 دراهم، والدينار البحريني عند 9.77 دراهم، والريال السعودي عند 0.983 درهم، والدينار الأردني عند 5.21 دراهم.

وتراجعت أسعار سبع عملات أجنبية رئيسة أمام الدرهم، في حين ارتفع الجنيه الأسترليني إلى 4.803 دراهم، مقارنة بسعره منذ أسبوع عند 4.792 دراهم، بينما ظل سعر صرف البات التايلندي ثابتاً عند 0.118 درهم.

وتراجع سعر اليورو إلى 4.24 دراهم، مقارنة بـ4.28 دراهم منذ أسبوع، كما تراجع الدولار الكندي على نحو طفيف إلى 2.83 درهم، من 2.835 درهم. وتراجع أيضاً الين الياباني إلى 0.03529 درهم، من 0.0372 درهم، في حين انخفض اليوان الصيني إلى 0.556 درهم، من 0.565 درهم قبل أسبوع.

وآسيوياً، تراجع سعر الروبية الهندية إلى 0.0537 درهم، مقارنة بـ0.0545 درهم، كما تراجعت الروبية الباكستانية إلى 0.02803 درهم، مقارنة بـ0.0285 منذ أسبوع، وتراجع البيسو الفلبيني إلى 0.0743 درهم، مقارنة بـ0.0747 درهم.

إلى ذلك، قال مساعد المدير العام ورئيس العمليات في شركة الأنصاري للصرافة، علي النجار، إن التغير الذي شهده سوق الصرف طبيعي، مشيراً إلى أن ثبات بعض العملات الأخرى، مثل الريال السعودي والدينار البحريني والريال العماني والدينار الأردني، يعود لارتباط تلك العملات بالدولار الأميركي.

وأضاف النجار أن تحرك أسعار الصرف في السوق أمر طبيعي، ولا يوجد تغيير ملحوظ في تحرك الأسعار في السوق خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال رئيس شركة البدر للصرافة، عادل خوري، إن سعر الصرف كان مستقراً وهادئاً خلال هذا الأسبوع، موضحاً أن التغيرات التي طرأت على أسعار بعض العملات تغيرات طبيعية، تحدث وفقاً لآليات العرض والطلب، ووفقاً لتغير سعر صرف تلك العملات في الأسواق العالمية.