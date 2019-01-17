«تيكوم» تعيّن 3 إماراتيات في مناصب قيادية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مجموعة «تيكوم»، التابعة لـ«دبي القابضة»، بتعيين ثلاث إماراتيات في مناصب قيادية بالمجموعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على جهود «دبي القابضة»، الرامية إلى تطوير كادر قيادي مع التركيز على تطوير مواردها البشرية، وصقل مهاراتها.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإنه جرى تعيين خديجة البستكي في منصب المدير التنفيذي لحيّ دبي للتصميم (d3)، خلفاً للرئيس التنفيذي السابق، محمد سعيد الشحي، الذي سيتسلم منصباً جديداً ليستكمل من خلاله إسهامه الفاعل في ترجمة أهداف دبي.

وستواصل البستكي التركيز على تعزيز نمو «حي دبي للتصميم»، وترسيخ مكانته كوجهة رائدة للتصميم والفن والثقافة. وتمتلك خديجة خبرة تتجاوز 14 عاماً، في تطوير الأعمال وإدارة المشروعات وتنمية العلاقات الدولية، مع التركيز على بناء الشراكات الاستراتيجية.

من جهتها، ستتولى حنان حوير الزرعوني استراتيجية التحول الرقمي لمجموعة «تيكوم» كمدير تنفيذي لتكنولوجيا الأعمال، حيث ستشرف على تطوير وتنفيذ البرامج والمشروعات التي ستمكّن المجموعة من تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية وتحولها الرقمي، لتحقيق الرؤية المستقبلية. وتتميز الزرعوني بخبرة واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية وإدارة المشروعات الاستراتيجية، والتي اكتسبتها خلال عملها في مشروعات مختلفة على نطاق المجموعة.

أما بثينة الملا، فستتولى إدارة تطوير أعمال المجمعات الإعلامية، من خلال منصبها كمدير تطوير الأعمال لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، حيث ستركز في منصبها الجديد على مواصلة إيجاد فرص نمو جديدة، وتعزيز العلاقات القوية مع الشركاء. وتمتلك بثينة خبرة تمتد إلى 13 عاماً في تطوير الأعمال وإدارة العلاقات مع الشركاء، اكتسبتها خلال عملها في جهات مختلفة، آخرها «مجمّع دبي الصناعي».

وقال رئيس «دبي القابضة»، عبدالله أحمد الحبّاي: «يسرنا الترحيب بكوادرنا القيادية الإماراتية النسائية في مناصبهن الجديدة، ونؤمن بخبراتهن التي ستضيف قيمةً كبيرة إلى فريق إدارة (دبي القابضة)، لاسيما بعد مسيرتهن المهنية الاستثنائية وإنجازاتهن الكبيرة خلال مناصبهن السابقة، التي أسهمن فيها وبقوة في مواصلة دعم نمو مجموعة (تيكوم)».

«دبي القابضة» تركّز على تطوير مواردها البشرية، وصقل مهاراتها.