تعرف إلى أقل أيام الأسبوع تكلفة للسفر خارج الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة "سكاي سكانر"، للسفر، عن نتائج دراسة أجرتها على بيانات السفر في الإمارات خلال العام الماضي، مُقدّمة لعشاق السفر مجموعة من النصائح والإرشادات لاختيار أفضل الرحلات التي ستساعدهم على استعادة نشاطهم بعد نهاية موسم الأعياد والحصول على أفضل أسعار لتذاكر الطيران خلال عام 2019.

وأظهرت بيانات الرحلات الجوية من موقع "سكاي سكانر" خلال العام الماضي، أن أقل أيام الأسبوع تكلفة للسفر خارج الإمارات كان يوم الخميس، في حين كان يوم الجمعة الأعلى تكلفة، حيث يمكن للمسافرين توفير أكثر من 10 في المئة من خلال تغيير يوم مغادرتهم من الجمعة إلى الخميس، وذلك استناداً إلى متوسط أسعار الرحلات.

لذا قد يجد المسافرون أن السفر قبل أو بعد يوم من تاريخ مغادرتهم الأصلي، يمكن أن يوفّر عليهم الكثير من المال.

وأوضحت بيانات "سكاي سكانر" أن يوم السبت كان أفضل يوم لحجز رحلات أقل تكلفة عن طريق الانترنت، بينما كان يوم الأربعاء هو الأعلى تكلفةً، حيث يمكن للمسافرين توفير 2 في المئة وسطياً من أسعار تذاكرهم من خلال حجزها يوم السبت عوضاً عن الأربعاء.

وتصدّرت مدينتا مانيلا وكوتشي قائمة أكثر وجهات السفر شعبيةً في عام 2018.