4.6 ملايين نزيل فندقي في أبوظبي خلال 11 شهراً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بأن فنادق الإمارة استقبلت نحو 4.6 ملايين نزيل خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنمو نسبته 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، مشيرة إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبوظبي بلغ 345 درهماً، بتراجع بلغ 5% خلال فترة المقارنة.

وأوضحت الدائرة، في إحصاءات حديثة نشرتها أمس، أن فنادق أبوظبي سجلت خلال الفترة نفسها متوسط نسبة إشغال بلغ 71% ومتوسط اقامة بلغ 2.5 ليلة فندقية للزائر، كما سجلت إجمالي الإيرادات الفندقية لفنادق الإمارة 4.9 مليارات درهم في 11 شهراً.

وتصدّرت الهند أهم الأسواق الخارجية المصدّرة لنزلاء الفنادق في أبوظبي خلال 11 شهراً في 2018، بإجمالي 375 ألف نزيل فندقي، مقارنة مع 321 ألف نزيل خلال الفترة نفسها من عام 2017، بنمو 16.8%، تليها الصين باجمالي 366 ألف نزيل بنمو 9.6% مقارنة مع 334 ألف نزيل، ثم السوق البريطانية بإجمالي 255 ألف نزيل مقارنة مع 237 ألف نزيل بنمو 7.5%.

وجاءت السوق المصرية في مقدمة الأسواق العربية المصدرة لنزلاء الفنادق لأبوظبي بإجمالي 154 ألف نزيل فندقي مقارنة مع 146 ألف نزيل بنمو 6%، ثم السوق السعودية بإجمالي 145 ألف نزيل مقارنة مع 143 ألف نزيل بنمو 1.6% خلال فترة المقارنة.

وبلغ إجمالي النزلاء في فنادق أبوظبي من السوق المحلية 1.35 مليون نزيل، لتستحوذ السوق المحلية على 29.5% من إجمالي نزلاء الفنادق في الإمارة خلال 11 شهراً.