«الإمارات للشحن الجوي» تطلق خدمة جديدة إلى بوغوتا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الإمارات للشحن الجوي»، أمس، فتح مسار تجاري جديد إلى أميركا الجنوبية، وذلك بإطلاق خدمة جديدة إلى بوغوتا.

وأوضحت الشركة في بيان أنها ستسير إحدى طائراتها المخصصة للشحن، من طراز «بوينغ 777»، في رحلة واحدة كل أسبوع إلى العاصمة الكولومبية، اعتباراً من 16 يناير الجاري، مشيرة إلى أن حمولة الطائرة تزيد على 100 طن، كما تتيح أبوابها الواسعة إمكانية نقل الشحنات ذات الحجم الكبير.

وأضافت أنها ستتعاون مع شركة «أفيانكا» في خدمتها الجديدة من بوغوتا، على أن تقوم الناقلة الكولومبية بتسويق الطاقة المتوافرة على طائرة «بوينغ 777» من بوغوتا إلى ماستريخت.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للتخطيط وطائرات الشحن، هيران بيريرا، إن «أميركا الجنوبية سوق مهمة لنا، ونرى فيها إمكانات كبيرة لمزيد من نمو الطلب على خدمات الشحن الجوي في المستقبل».

يشار إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» تنقل مختلف الشحنات في أميركا الجنوبية على رحلات الركاب والشحن من وإلى بيونس آيرس وريو دي جانيرو وساو باولو وفيراكوبوس وكويتو.