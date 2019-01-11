3.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 3.5 مليارات درهم، أبرزها رهون بقيمة 2.2 مليار درهم من خلال 238 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 80 مبايعة لأراضٍ بقيمة 800 مليون درهم، و422 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 500 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، ثم مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 113 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 6» بتسجيلها ست مبايعات أيضاً بـ20 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم، تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.