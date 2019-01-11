الإمارات الثالثة عالمياً في السعة الإجمالية للركاب والشحن

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات صادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) أن دولة الإمارات حلت في المركز الثالث عالمياً بعد الصين وأميركا في السعة (الحمولة) الإجمالية للركاب والشحن، مسجلة 65.2 مليار طن كيلومتري، أخيراً.

وأشارت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن السوق الإماراتية سجلت معدلات نمو متواصلة في السعة الإجمالية للناقلات الجوية التي تخدم فيها خلال السنوات الماضية، موضحة أن حصتها من الحمولة الإجمالية وصلت إلى 8.11%، حيث يتم احتساب المؤشر وفقاً للحمولة الإجمالية للركاب والشحن التي توفرها الناقلات الجوية في السوق مضروبة في المسافة المقطوعة.

وتعمل في السوق الإماراتية أربع ناقلات وطنية، يتم تشغيل جميع رحلاتها على الخطوط الدولية ولمسافات طويلة، باعتبار أن جزءاً كبيراً من الطائرات التي تشغلها طويلة المدى، كما أنها تحتضن أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

وكانت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة كشفت أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطارات الإماراتية، بلغ 117 مليوناً و938 ألفاً و495 مسافراً، خلال الفترة من أول يناير الماضي إلى نهاية نوفمبر 2018، مقابل 115 مليون مسافر في الفترة نفسها من عام 2017.