أبرز 5 جهات جديدة للناقلات الوطنية في 2018

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

أطلقت الناقلات الوطنية عدداً من الوجهات الجديدة خلال العام الماضي، كان أبرزها:

سانتياغو

أطلقت شركة «طيران الإمارات» خدمتها بين دبي والعاصمة التشيلية، سانتياغو، عبر مدينة ساو باولو البرازيلية، بمعدل خمس رحلات أسبوعياً. وتعد سانتياغو الواقعة في أميركا الجنوبية موطناً لمزيج متنوع من التجارة والفنون والثقافة، وتتميز بتاريخها الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، والذي يبدو جلياً في العديد من أحيائها السكنية المكتظة بالسكان. كما تزخر سانتياغو بالخضرة اليانعة، وتحيط بها سلسلة الجبال الشاطئية التشيلية، وجبال الأنديز المغطاة بالثلوج.

هلسنكي

دشنت شركة «فلاي دبي» رحلاتها اليومية إلى العاصمة الفنلندية، هلسنكي، لتكون أول ناقلة من الإمارات توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة من دبي. وتعجّ هلسنكي بالتصاميم والثقافة الحديثة، حيث تهيمن عليها معالم العمارة العجيبة، وتسودها أجواء إبداعية تقدّم مطابخ تزخر بالنكهات الشهية التي تشتهر بها منطقة أوروبا الشمالية.

براغ

أعلنت شركة «العربية للطيران» عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية، براغ، وجهتها الجديدة في أوروبا، انطلاقاً من مركزها الرئيس في الشارقة. وتتميز مدينة براغ بتاريخ حافل ومشوق. وعند زيارتها يمكنك التجوّل في الشوارع والتمتع بالنظر إلى العمارة التي تعود إلى عصر النهضة.

السليمانية

أعلنت كل من شركتي «فلاي دبي» و«العربية للطيران» عن إطلاق رحلاتهما المباشرة إلى مدينة السليمانية في شمال العراق، إذ أصبحت السليمانية مركزاً سياحياً، حيث تضم شلالات أحمد آوى وبحيرتا دوكان ودربندخان، فضلاً عن العديد من الفنادق. وتوفر هذه المدينة للزوار الكثير من التجارب السياحية، كما أن المدينة تضم ثاني أكبر متحف في العراق بعد المتحف الوطني في بغداد، إضافة إلى العديد من المعالم الأثرية.

سالونيك

أطلقت شركة «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى مدينة سالونيك اليونانية، التي تخدمها بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة من دبي. وتعد سالونيك وجهة مثالية للسفر على مدار العام، وتضم العديد من المواقع الأثرية والمتاحف، وتوفر تجارب للاستمتاع بالشواطئ الجميلة واكتشاف المعالم السياحية في الهواء الطلق.