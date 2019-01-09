«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية للمسافرين من الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة لعملائها في دولة الإمارات للسفر إلى عدد من الوجهات، ضمن شبكة خطوطها العالمية، موضحة أن العروض الجديدة تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها اعتباراً من أمس، ولغاية 22 يناير الجاري، على أن يتم السفر من 10 يناير إلى 30 نوفمبر 2019.

وبيّنت الناقلة في بيان، أن الأسعار تبدأ للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى وجهات في الشرق الأوسط من 795 درهماً، فيما تبدأ إلى وجهات في أوروبا من 1955 درهماً، وإلى وجهات في إفريقيا من 1355 درهماً، بينما تبدأ إلى وجهات في الأميركتين من 3535 درهماً، وإلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ من 825 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 3745 درهماً إلى وجهات في الشرق الأوسط، ومن 8865 درهماً إلى وجهات في أوروبا، ومن 5995 درهماً إلى وجهات في إفريقيا، ومن 16 ألفاً و925 درهماً إلى وجهات في الأميركتين، ومن 3395 درهماً إلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ.

ويستطيع المسافرون الحجز مع «الإمارات للعطلات» للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة خمس نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 2479 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر).

وكما هي الحال على جميع الرحلات، يحصل الركاب على وزن أمتعة سخي مع 50 كيلوغراماً للدرجة الأولى، و40 لرجال الأعمال، وما يصل إلى 35 كيلوغراماً لراكب الدرجة السياحية.

ويمكن لعملاء «طيران الإمارات» اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، حيث إن الخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب.



- العروض الجديدة تسري على الحجوزات المنجزة لغاية

22 يناير ، على أن يتم السفر من 10 الجاري إلى 30

نوفمبر 2019.