«الدار العقارية» تطلق «الريمان» في الشامخة بملياري درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، إطلاق مشروع «الريمان» بقيمة ملياري درهم، الذي يعد منطقة استثمارية تقع في الشامخة على مقربة من مطار أبوظبي الدولي والطرق السريعة الرئيسة، مشيرة إلى أن المشروع المتعدد الاستخدامات يوفر لأصحاب الدخل المتوسط قطع أراض سكنية وتجارية للبيع لجميع الجنسيات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المشروع الجديد يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2.8 مليون متر مربع، ويشمل قطعاً من الأراضي المخصصة لإنشاء سلسلة من المجمعات السكنية التي ستضم الفلل والشقق السكنية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المرافق المجتمعية، بما في ذلك المدارس والمساجد والمحال التجارية، والمطاعم، التي تم تصميمها لتلبية احتياجات السكان في المستقبل.

وذكرت الشركة أنها تعتزم إطلاق مبيعات الأراضي في 19 يناير الجاري بمركز مبيعات «الدار» في جزيرة ياس، بأسعار تبدأ من 690 ألف درهم للأراضي السكنية، و4.69 ملايين درهم للأراضي التجارية، لافتة إلى أن الميزة الأبرز في مشروع «الريمان» هي قدرة المشترين على تصميم الفلل أو المباني السكنية بالشكل الذي يرغبون فيه ضمن حدود المساحة الطابقية الإجمالية الموافق عليها. وتوقعت أن تبدأ عمليات البناء خلال العام الجاري على الأراضي ذات البنية التحتية الجاهزة بهدف تسليمها للعملاء في عام 2021. وقال الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، طلال الذيابي، إن «إطلاق (الريمان) يؤكد استراتيجية (الدار) الناجحة، التي ترتكز على تطوير الوجهات الاستثنائية والتوسع إلى مناطق جديدة في أبوظبي»، مضيفاً أنه «تم إطلاق المشروع استجابة للطلب المتزايد على مشروعات الدخل المتوسط، وتلبية لحاجة السوق للمجمعات السكنية المزودة بمجموعة واسعة من المرافق والخدمات».