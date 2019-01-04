320.8 مليون دولار صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية

المصدر: القاهرة - رويترز

أظهرت بيانات للبورصة المصرية، أمس، أن صافي مشتريات الأجانب فيها، بلغ نحو 5.73 مليارات جنيه (320.8 مليون دولار) في 2018، انخفاضاً من 9.55 مليارات جنيه في العام السابق.

وأفاد تقرير، وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحافي، أمس، أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 21.98 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن السوق المصرية نجحت في جذب ما يزيد على 24 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 22 ألف مستثمر جديد في العام السابق، بزيادة تقترب من 8.5%. وعزا رئيس البورصة، محمد فريد، تراجع صافي المشتريات في 2018، إلى «تقلبات الأسواق الناشئة والمتقدمة والأحداث الإقليمية».