عروض وتخفيضات نهاية العام تنـعش أسواق التجزئة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي أحمد الشربيني - دبي

تشهد المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة ازدحاماً شديداً أمام صناديق الدفع، بلغت ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، للاستفادة من العروض والتخفيضات السعرية الكبيرة التي طرحتها محال تجارية ومنافذ بيع، بمناسبة موسم الأعياد والعام الميلادي الجديد، وصلت إلى 90%.

وقال مستهلكون إن مشترياتهم تركزت على السلع مخفضة الأسعار، للاستفادة من عروض التخفيضات الكبيرة، لافتين إلى أنهم يتسوّقون من محال تعرض تخفيضات كبيرة، ومعروفة بطرح تخفيضات حقيقية. وأضافوا أنهم استفادوا من العروض لشراء مستلزمات موسم الشتاء من الملابس، أو شراء هدايا العام الميلادي الجديد، أو هدايا السفر، مؤكدين الأثر الإيجابي للعروض في الحصول على احتياجاتهم من السلع المختلفة وبأسعار مخفضة.

بدورهم، قال مسؤولو منافذ بيع، إن الموسم الحالي يشهد روّاجاً ينعش الآمال بشأن تعويض جزء من التراجع الذي شهدته المبيعات، مؤكدين وجود انتعاش في المبيعات، خلال الأسبوع الأخير من عام 2018.

واوضحوا أن التخفيضات والعروض شملت الغالبية العظمى من منافذ البيع في مختلف فروع تجارة التجزئة، ما جعل المنافسة شديدة، والتخفيضات كبيرة ومتنوّعة.

ولفتوا إلى أن التوسع في العروض رفع الإقبال على السلع الاستهلاكية، خصوصاً الملابس الجاهزة، والأحذية، والعطور والإلكترونيات.

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