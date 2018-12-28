تجّار: السياح ينشّطون مبيعات المشغولات الذهبية رغم ارتفاع الأسعار

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات جديدة راوحت قيمتها بين 1.5 ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، بينما بلغ إجمالي الزيادات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الأربعة الماضية 6.25 دراهم للغرام.

إلى ذلك، قال مسؤولو منافذ لبيع المشغولات والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن إقبال السياح على شراء الهدايا من المشغولات الذهبية نشّط المبيعات في الأسواق المحلية أخيراً، فيما تراجع الطلب من قبل المقيمين، تأثراً باستمرار تسجيل أسعار الذهب زيادات جديدة تعد الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتفصيلاً، قال مدير محل «عبدالستار للمجوهرات»، عبدالستار خان، إن «استمرار أسعار الذهب الأسبوع الماضي، تسجيل زيادات جديدة تعد الأكبر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حال دون ارتفاع المبيعات خلال فترة الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة من قبل المقيمين في الدولة وفقاً للمعتاد خلال تلك الفترة»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من المبيعات كان من نصيب السياح من مختلف الجنسيات لشراء الهدايا».

من جهته، ذكر مسؤول المبيعات في محل «ريماس للمجوهرات»، عامر اليافعي، أن «الأسواق المحلية شهدت أخيراً إقبالاً محدوداً من المقيمين لشراء مشغولات صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، تركزت في عيار 18 قيراطاً، وذلك بسبب الزيادات السعرية أخيراً للذهب، فيما كانت النسبة الكبرى من مبيعات المشغولات الذهبية للسياح مع رواج النشاط السياحي حالياً في مختلف مناطق الدولة».

بدوره، أفاد مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، بأن «منافذ البيع استفادت خلال فترة احتفالات عيد الميلاد من زيادة الطلب من قبل الأفواج السياحية على شراء المشغولات الذهبية، مقارنة بمعدلات إقبال متوسطة من المقيمين لشراء الهدايا الخاصة بتلك المناسبة».

وأوضح دهكان أن «رواج النشاط السياحي خلال الفترة الحالية، وتطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة، يعدان من العوامل التي دعمت زيادة إقبال السياح أخيراً على شراء المشغولات، رغم استمرار الذهب في تسجيل زيادات سعرية جديدة».

وأشار إلى أن «معظم المتاجر تعوّل حالياً على فترة احتفالات نهاية العام الميلادي لتسجيل معدلات نمو بنسب أكبر لمبيعات المشغولات والمجوهرات، خصوصاً مع توقعات بتراجع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، بعد استمرارها للأسبوع الرابع على التوالي في تسجيل ارتفاعات».

وفي السياق ذاته، قال مسؤول المبيعات في محل «الماسة للمجوهرات»، محسن محمد، إن «حركة المبيعات حالياً للمشغولات الذهبية لا تتناسب مع الطلب المعتاد خلال هذه الفترة من السنة، لاسيما من قبل المقيمين في الدولة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار الذهب حتى بلغت مؤشرات تعتبر الأعلى منذ الأشهر الثلاثة الماضية».

وأضاف أن «المبيعات تركزت في بعض الهدايا من المشغولات صغيرة الحجم، خصوصاً من عيار 18 قيراطاً»، لكنه لفت إلى أن «الأسواق المحلية تشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً من جانب السياح على شراء الهدايا من المشغولات الذهبية».

إلى ذلك، اتفق مسؤول المبيعات في محل «الوسام الذهبي»، عبدالرحيم أمين، بأن «هناك معدلات طلب متوسطة حالياً من قبل المقيمين على المشغولات الذهبية، لاسيما من عيار 18 قيراطاً»، متوقعاً أن «ترتفع نسب المبيعات خلال الأيام المقبلة، مع توجه متعاملين إلى شراء هدايا بمناسبة نهاية العام الميلادي وبداية العام الجديد».

أسعار

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 154 درهماً، أمس، بارتفاع قيمته درهمان، مقارنة بسعره نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 144.75 درهماً، بزيادة قدرها درهمان أيضاً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 138 درهماً، بزيادة بلغت 1.75 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 118.25 درهماً، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.5 درهم.