2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.3 مليار درهم، كان أبرزها رهون بقيمة 2.1 مليار درهم من خلال 60 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 129 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 12 مبايعة لأراض بقيمة 50 مليون درهم، و117 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاء أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «الوصل»، تليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في «الحبية الثالثة»، ثم مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم، يليها منطقة «ند الشبا الأولى» بتسجيلها مبايعتين بقيمة ستة ملايين درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها مبايعتين بقيمة سبعة ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 13.9 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعتان بقيمة 5.6 ملايين درهم، و5.1 ملايين درهم على التوالي في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، تليها منطقة «ورسان الأولى» بتسجيلها 18 مبايعة، بقيمة ستة ملايين درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.1 مليار درهم، منها 26 رهناً لأراض بقيمة ملياري درهم، و34 رهناً لفلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «المرقبات» بقيمة 1.7 مليار درهم، وأخرى في منطقة «محيصنة الرابعة» بقيمة 105 ملايين درهم.