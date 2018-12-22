زيادات في أسعار الذهب تصل إلى 1.25 درهم للغرام في أسبوع

المصدر: أحمد الشربيني ورويترز - دبي

واصلت أسعار الذهب، خلال الأسبوع الماضي، تسجيل زيادات جديدة، راوحت قيمتها بين درهم و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

ووصل إجمالي الارتفاعات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 4.25 دراهم للغرام.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع، 152 درهماً، بارتفاع قيمته 1.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 142.75 درهماً، بزيادة قدرها 1.25 درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 136.25 درهماً بزيادة بلغت قيمتها 1.25 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 116.75 درهماً بارتفاع بلغ درهماً واحداً.

عالمياً، تماسكت أسعار الذهب، أمس، قرب أعلى مستوى في ستة أشهر، مع استمرار الضغوط على الدولار، بسبب انحسار توقعات زيادة الفائدة الأميركية، ومخاوف الاقتصاد عموماً، على نحو جعل المستثمرين يعزفون عن الأصول التي بها مخاطرة.

وارتفع الذهب، أمس 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1260.92 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما قفز بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وبلغ المعدن الأصفر 1266.4 دولار للأوقية، وهو مستوى سجله في 26 يوينو الماضي. كما ارتفع الذهب بنحو 1.9% منذ بداية الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1% إلى 1251.99 دولاراً للأوقية، لكنه مرتفع بنسبة 2%، فيما سيكون رابع مكسب أسبوعي له.

وانخفضت الفضة بهامش طفيف إلى 14.76 دولاراً للأوقية، لكنها ارتفعت بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وازداد البلاتين 0.2% إلى 795.10 دولار للأوقية، واتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع.